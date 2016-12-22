Жительница Набережных Челнов с редчайшим именем: называйте детей попроще

Жительница Набережных Челнов с редчайшим именем призвала родителей называть своих детей попроще.

Женщина за все 66 лет своей жизни ни разу не встретила тезку, но это и не удивительно - ее мама была оригинальной. Она назвала дочь в честь своей подруги-медсестры, с которой вместе прошла всю Великую Отечественную войну.

Девочка получила редкое имя - Мягнервас - и ужасно страдала из-за того, что учителя и одноклассники не могли выговорить это слово и превратили ее в Машу. Как сообщает издание "Новая Кама", в татарском селе Дракино она была единственным ребенком с русским именем. Позже женщина попыталась найти в интернете значение имени, однако не смогла.