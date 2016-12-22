Кадыров прокомментировал статью в New York Daily News об убийстве посла

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал статью в New York Daily News об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова. По его мнению, в опубликованном материале газета оправдывает действия убийцы.

Автор статьи, американский журналист Герш Кунтцман назвал произошедшее в Анкаре ответом на действия России в Сирии. Накануне МИД России направил в редакцию газеты письмо с требованием извинений.

На своей странице в Instagram Кадыров возмутился содержанием статьи. По его мнению, автор материала оправдывает и героизирует убийцу Карлова, а статья, которую глава Чечни назвал “беспрецедентной наглостью”, является публичной поддержкой терроризма.