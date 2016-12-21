Москвичка стала счастлива на брейтовской земле

Сегодня модно быть в тренде. Модно разбираться в гаджетах, быть офисным планктоном, жить в крупном городе, Москве, например, и говорить «фу», когда речь заходит о деревне с коровами и навозом. Таковы современные реалии, исказившие и испортившие некогда великий и могучий русский народ.



Эти реалии – итог влияния средств массовой информации, где круглосуточно идет пропаганда красивого и беззаботного образа жизни, порочащая бытие исконно русского, крестьянского деревенского, как говорил Василий Белов, лада, или уклада. Это плод трудов советской власти – раскулачившей русского мужика и массово выгнавшей народ из деревень в города. И, к великому сожалению, мало кто сегодня понимает, что жизнь в деревне — это гармония человека и природы, это поистине Богом установленный образ человеческого бытия, когда в благодатном сельскохозяйственном труде на земле человек добывает свой хлеб. Все как в словах Бога Адаму: «И в поте лица твоего, будешь есть хлеб свой» (Быт.: 3,19).



А кто сегодня в поте лица своего добывает себе хлеб? Таких мало. Молодежь все более стремится стать менеджерами или экономистами и сидеть в офисах за компьютерами, не понимая, что жизнь в деревне — это свежий воздух, натуральные продукты питания, чистая вода и масса других, уже не материальных, а духовных и душевных ценностей. И вот он результат – деревни вымирают, поля зарастают бурьяном, а дома – уникальные по своим архитектурно-плотницким изыскам – безжалостно разваливаются и гниют.



Но, Бог милостив. Он всегда России и русскому народу дает шанс выжить. Выстоять в сложных политических, военных или экономических штормах. В таких случаях Бог посылает России уникальных людей. В 988 году – Он послал нам князя Владимира, чтоб отстоять на Руси православие и избавиться от язычества. Потом Александра Невского для избавления Руси от татар. Потом Ивана Грозного чтобы усилить могущество и территориальность России. Затем патриарха Никона для наведения порядка и благочестия в Русской церкви. В 1812 году – князя Михаила Кутузова, чтоб выгнать французов. А потом и Сталина для победы над фашизмом.

продолжение материала на портале "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 21.12.16