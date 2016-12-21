Роспотребнадзор ответил МВД насчет “Ревизорро”

Немногим ранее пресс-центр МВД заявил о неправомерности действий журналистов программы “Ревизорро”.

В ведомстве отметили, что санитарно-эпидемиологический контроль должен осуществляться соответствующим государственным органом, то есть Роспотребнадзором, а съемочная группа не имеет права брать на себя эти функции и заниматься проверкой кафе и ресторанов.

Роспотребнадзор прокомментировал это заявление. В пресс-службе ведомства заявил, что сюжеты в СМИ о нарушениях обязательных санитарных требований или прав потребителей являются основанием для того, чтобы ведомство провело в заведении внеплановую проверку.

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