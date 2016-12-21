В Кремле рассказали о намерении Путина встретить Новый год "как все"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на новогоднюю ночь. По его словам, глава государства встретит Новый год традиционно.

В ходе интервью телеканалу "Мир" Песков сообщил, что новогоднюю ночь Путин проведет как все россияне - с близкими и друзьями. Пресс-секретарь также выразил уверенность, что президент даже посмотрит свое обращение к гражданам по телевизору.

Немногим ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, чем намерен украсить свой новогодний стол. Он подчеркнул, что все продукты для праздничных блюд будут отечественного производства, более того - произведенными на предприятиях, созданных за последние пять лет.

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