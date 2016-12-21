Итоги выставки экопродукции ЭкоГородЭкспо 2016

С 9 по 11 декабря 2016 года в Москве состоялась 6-я международная многопрофильная выставка экологичной, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо 2016.

Выставка проходила при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Ассоциации компаний розничной торговли, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и Союза Независимых сетей России.

ЭкоГородЭкспо – самая крупная выставка экопродукции в России, на которой ежегодно экспонируется сотни экобрендов. Под сводами современного выставочного комплекса «Т-Модуль» в самом центре Москвы и в этом году была представлена масса новинок в сфере эко био органик. 139 компаний представили весь спектр экологичной продукции в четырех традиционных разделах выставочной экспозиции.

ЭкоГородЭкспо 2016 посетили 7 139 уникальных посетителей, что на 9,9% больше, чем на предыдущей выставке. Среди посетителей выставки – специалисты экоотрасли, эксперты, представители крупного и мелкого ритейла, конечные потребители из различных регионов России и других стран.

В разделе ЭкоFood было представлено многообразие экологичных продуктов питания: овощи, фрукты, ягоды, сыры, молочная и мясная продукция с экоферм из разных областей России, суперфуды, снеки, полезные перекусы со всего мира, органические экзотические продукты из Азии, оливковые и аргановые масла с побережья Адриатики и Средиземноморья.

ЭкоBeauty продемонстрировал биокосметику для женщин и мужчин практически со всей Европы, из Израиля, США, Белоруссии, Японии, а также натуральную косметику ответственных российских производителей GreenMade, Botavikos, Ми&Ко, Russo Fabelo, Levrana и многих других.

В разделе ЭкоChildren были представлены натуральные средства по уходу за ребенком Weleda, Topfer, Mommy Care, Mi Bebe, Whamisa, натуральные и органические продукты питания, которые безопасны для детей буквально с первых месяцев жизни.

В ЭкоHouse можно было познакомиться с экологичными моющими средствами для дома марок Burnus из Германии, Chrisal из Бельгии, EVOME из Южной Кореи, бытовой техникой для здорового питания лучших мировых брендов.

Это всего лишь малая доля всего многообразия экопродукции, которая была представлена на 6-й международной выставке ЭкоГородЭкспо 2016. С полным списком участников, а также представленной продукцией можно ознакомиться в официальном каталоге выставки.

Традиционно выставку ЭкоГородЭкспо сопровождала насыщенная, актуальная и полезная программа.

Ключевым деловым событием выставки стала 1-я практическая конференция «От идеи к продукту: производство, качество, стандартизация, сертификация, продвижение». Конференция была посвящена объединению усилий экосообщества с целью удержания доверия потребителей к экопродукции в целом на фоне тотального гринвошинга, не достаточно высокого качества и отсутствия законодательной базы, фокусирования внимания покупателей на настоящей ответственной качественной натуральной и органической продукции.

Модератором конференции выступил Геннадий Петрович Воронин – Президент Всероссийской организации качества, доктор наук, профессор. Были заслушаны доклады руководителей и представителей ведущих отраслевых экспертных организаций. Производители поделились своим опытом создания, продвижения и реализации продукции.

Живой интерес вызвал у практикующих и начинающих экофермеров Практический семинар «Базовые технологии ведения рентабельного органического хозяйства». Автором и ведущим семинара выступил Иван Гараев – Генеральный директор Института органического сельского хозяйства. На семинаре ведущий осветил практический опыт выращивания различных культур, получения низкой себестоимости и высокой урожайности, а также опыт реализации органической продукции через розничные сети.

Для гостей выставки ЭкоГородЭкспо, желающих сделать свою жизнь и жизнь своей семьи более экологичной и здоровой, была представлена интересная программа, включающая в себя полезные и познавательные лекции ведущих экспертов, увлекательные кулинарные мастер-классы, презентации эконовинок.

На выставке ЭкоГородЭкспо 2016 проводился ряд социально-значимых и экоответственных мероприятий. Благотворительный фонд «Родом из детства» провёл акцию по сбору средств в помощь больным детям. FSC-сертифицированная типография «Полиграф Медиа Групп» оказала неоценимую помощь в производстве экологичной полиграфии к выставке. Компания «Хартия» организовала раздельный сбор отходов и макулатуры во время и после окончания выставки.

Организационный комитет выставки благодарит партнеров, участников и посетителей ЭкоГородЭкспо 2016!

Контакты:

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E-mail: info@ecogorod-expo.ru

Сайт: www.ecogorod-expo.ru