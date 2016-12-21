Саратовских чиновников наказали за плохо убранный снег

Мэр города Саратова Валерий Сараев объявил выговоры своим подчиненным за плохо убранный снег и наледь на пешеходном переходе на улице Волжская. Ранее на отсутствие надлежащей уборки обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Чиновник, уроженец Саратовской области, призвал муниципальные службы более ответственно подходить к своим обязанностям. Он задался вопросом, что если для городских служб уборка 1300 метров представляет сложность, то что в таком случае им вообще по силам.

Реакция главы Саратова не заставила себя ждать. Дисциплинарные взыскания получил ряд чиновников, в том числе исполняющий обязанности главы администрации Волжского района города и его заместитель.