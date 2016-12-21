Карабаш может стать точкой роста Южного Урала

В развитие моногорода Карабаш Челябинской области будут вложены более трех миллиардов рублей. Деньги, которые позволят качественно преобразить инфраструктуру города, будут инвестированы Русской медной компанией и областным бюджетом. Это позволит сделать Карабаш территорией опережающего развития с низкими налоговыми ставками, что привлечет предпринимателей, создаст новые рабочие места и даст старт новому росту.

Концепция развития города, рассчитанная на ближайшие пять лет, включает в себя строительство нового спорткомплекса площадью 1500 тысячи квадратных метров (его сдадут уже в мае 2017 года), новые объекты социальной инфраструктуры, ТРК с детскими игровыми зонами и кинотеатром, микрорайон малоэтажной застройки «Золотая горка» и многое другое. Также будет благоустроена набережная центрального пруда и главная площадь города, отремонтированы и построены новые дороги и сфера ЖКХ.









Как рассказал глава Карабаша Олег Буданов, здесь более 30 лет не строились объекты социальной инфраструктуры. Город перестал быть привлекательным для жизни и ведения бизнеса. Новая стратегия развития позволит уже в ближайшее время кардинально преобразить Карабаш и существенно повысить качество жизни людей.