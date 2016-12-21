Исламисты «Джейш аль-Фатх» взяли на себя ответственность за убийство российского посла

Исламисты входят в сирийское отделение Аль-Каиды (террористическая группировка, запрещена в России). Боевики 21 декабря заявили о том, что убийство российского посла в Турции было организовано ими.

Группировка «Джейш аль-Фатх» 21 декабря взяла на себя убийство Андрея Карлова, российского посла в Турции, передает "Лента.ру".

Дипломат был убит выстрелами в спину, когда Ранее "АН-онлайн" сообщали о покушении на Андрея Карлова.былвыстрелами в спину, когда открывал фотовыставку в Анкаре.

Позже стало известно, что стрелявший, Мевлют Мерт Алтынташ, прежде работал полицейским, поэтому досмотру на входе его не подвергали. Личного телохранителея у российского дипломата не было.