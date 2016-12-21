Пациентам Керчи не могут провести обследование из-за отсутствия томографов

Как стало известно, в медицинских учреждения Керчи не осталось ни одного томографа. В Министерство здравоохранения Крыма уже направлен соответствующий запрос.

В онкологическом диспансере аппарат давно вышел из строя. Он изготовлен под торговой маркой Siemens. Медучреждение согласно на его ремонт, но зарубежная компания-производитель не может это сделать из-за действующих санкций, сообщает «АН»-Керчь».

В Керченской городской больнице № 1 томограф также не работает. Местные журналисты обратились в Министерство здравоохранения Крыма с просьбой либо отремонтировать, либо заменить неисправное оборудование.