Очередной инцидент: в Ярославле детей высадили из автобуса на мороз

Стало известно об очередном инциденте с кондуктором автобуса. В этот раз он произошел в Ярославле.

О произошедшем сообщил отец ребенка. По его словам, транспортную карту мальчика сломали в школе. В итоге кондуктор попросил ребенка покинуть автобус. Следом вышла и сестра мальчика, которая не захотела оставлять младшего брата. Детям пришлось идти пешком в 17-градусный мороз, сообщает rg.ru.

В организации, которая обслуживает маршрут, поддержали кондуктора. Ссылаясь на закон, транспортники рассказали, что пассажир обязан оплатить проезд независимо от пола или возраста.

Напомним, что в разное время в российских городах ранее уже произошли подобные случаи. Детей высаживали из транспорта на мороз. В основном, это было связано с оплатой проезда.