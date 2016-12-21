Что сказала Караулова в своем последнем выступлении перед приговором

Рассмотрение дела экс-студентки МГУ Варвары Карауловой подошло к завершению. В суде состоялось заседание, на котором обвиняемой предоставили последнее слово.

Варвара Караулова рассказала, что сожалеет о случившемся. Девушка отметила, что не может себе простить все, что с ней произошло. Также она подчеркнула, что все осознала. Варвара Караулова заверила, что ее действия были совершены из-за любви к вербовщику, сообщает ТАСС.

На романтических отношениях настаивала и защита подсудимой. Адвокаты заявляли, что Караулова хотела отправиться в Сирию из-за любви. С этим абсолютно не согласно обвинение. Следствие считает, что девушка пыталась примкнуть к ИГ (организация, запрещенная на территории РФ) по идеологическим причинам.

На данный момент Варвара Караулова дожидается приговора суда.