Госдума РФ определила, как надо применять силу к заключенным

Российские парламентарии 21 декабря приняли в теретьем чтении законопроект о мерах силового воздействия на заключенных. Закон прошел много правок и корректировок в Госдуме, прежде чем был принят.

Изменения в закон внесены существенные. Например, отныне запрещено применять спецсредства, если нарушен режим содержания зеков, передает "Росбалт". внесены существенные. Например, отныне запрещено применять физическую силу , если нарушен режим содержания зеков, передает "Росбалт".

заключенным обязаны оказывать медпомощь при электрошокеров. Вдобавок, применение силового воздействия должно быть зафиксировано на видео (если технические возможности такое позволяют). Отнынеобязаны оказывать медпомощь при телесных повреждениях . Существенно ограничено применение. Вдобавок, применение силового воздействия должно быть зафиксировано на видео (если технические возможности такое позволяют).

Сотрудники изоляторов теперь не смогут стрелять по толпе и не будут исполнять приказы начальства, если те заведомо противозаконны.