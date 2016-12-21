МВД объяснило, почему «Ревизорро» действует незаконно

После того, как известная телеведущая «Ревизорро» прошлась по ресторанам Москвы, программой заинтересовалось МВД. В итоге действия Елены Летучей и съемочной группы назвали неправомерными.

В МВД рассказали, что журналисты изначально взяли на себя те функции, которые должен выполнять Роспотребнадзор. Было отмечено, что на это указывает и «Закон о СМИ». Также МВД упомянуло Правила оказания услуг общественного питания. В них сказано, что журналисты не могут входить в помещения исполнителя, к которым ограничен доступ, сообщает rg.ru.

МВД предупредило, что согласно «Закону о СМИ» могут быть привлечены к ответственности те, кто злоупотребляет свободой массовой информации.