Стали известны подробности инцидента в московской спецшколе

Стали известны подробности инцидента, который произошел накануне в специализированной школе, которая находится на Канатчиковском проезде в Москве.

Руководитель столичного департамента труда и соцзащиты рассказал, что сообщения о бунте не подтвердились. По словам Владимира Петросяна, между ребятами вспыхнула ссора, а затем они заперли дверь в классе из-за вмешательства взрослых. При этом они хотели просто выговориться, а не выдвигать каких-либо требований, сообщает ria.ru.

Также стало известно, почему была вызвана полиция. Петросян уточнил, что в подобных случаях сотрудники учебных заведений обязаны это сделать. Помимо этого он попросил не поднимать шум вокруг произошедшего.