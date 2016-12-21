В каких условиях содержат детей-инвалидов в Иркутской области

Эффект разорвавшейся бомбы произвело получасовое выступление руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Андрея Бунева на депутатов Законодательного собрания Приангарья. Доклад прозвучал 16 декабря перед началом сессии областного парламента и задал тон последующим обсуждениям. Андрей Бунев рассказал о том, что следователи СК увидели в социальных учреждениях Иркутской области, где содержатся дети-инвалиды.



Он напомнил, что с фактами следователи столкнулись в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с трагическими событиями в Черемховском интернате для детей-инвалидов. Кроме того, около месяца СУ СКР расследует уголовное дело по Усольскому кадетскому корпусу. Также в производстве находится еще ряд уголовных дел по нарушениям уголовно-правового характера в социальных, медицинских и педагогических учреждениях региона. СУ СКР проверило ситуацию во всех детских интернатных учреждениях, части медицинских учреждений области. Ситуация в Усольском кадетском корпусе однозначно показали необходимость проверки и учреждений Минобра.



Андрей Бунев отметил, что «конечно, министерствам здесь необходимо предъявить претензии, должностные лица виноваты, и они в установленном законом порядке ответят. Но министерства исполняют принятый вами бюджет, иных средств у них нет».



- Наверное, можно всю ответственность за смерти (в Черемховском интернате, - прим.ред.) возложить на директора учреждения. Но когда разбираешься, то очевидно, что очень многое она сделать и не могла – не было выделено средств, - заметил Андрей Бунев.



Он сообщил, что экономия пагубно сказалась на кадровом обеспечении интерната, где должности помощников воспитателей с ежемесячной зарплатой в 18 тыс. рублей сократили, и заменили их на санитарок с зарплатой 6- 8 тысяч, при фактически том же объеме работ. Ранее в Черемховском интернате на 32 ребенка приходилось 111 штатных единиц персонала, затем на 60 детей – 125 единиц, потом на 102 ребенка – 137 единиц. То есть, количество детей выросло в три раза, а штат увеличили лишь на 24%.

продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 16.12.16