Суд отказал Гартунгу в проверке документов 53 участков

В понедельник, 19 декабря, в Ленинском районном суде Челябинска было отказано депутату госдумы Валерию Гартунгу в повторной проверке документов из 53 участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Сергей Обертас.

По данным сайта «URA.Ru», все административные иски были объединены, так как оказались идентичными. Однако помощники Гартунга не смогли объяснить, что именно они желают доказать своими проверками.