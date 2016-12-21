Что ждет петербургское метро в ближайшие 30 лет

Результаты конференции по транспортной инфраструктуре показали, что Петербург за последние годы не досчитался обещанных 13 станций метро, а планы довольно кардинально не сошлись с реальностью. Однако в грядущие 30 лет всё же обещают пополнить подземку новыми названиями – только строить их будут с большим опозданием относительно всех предыдущих сроков (как будто раньше строили быстро, за последние10 лет открыли всего три станции).



Так, например, на западе города планировали построить одиннадцать станций метро, а на деле петербуржцы могут рассчитывать лишь на шесть. До аэропорта пути прокладывать не будут точно – вместо этого решили отклонить красную линию на северо-западное направление.



Сообщают, что от части строительных работ необходимо было отказаться из-за проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018 – из-за этого в приоритете оказались станции «Беговая» и «Новокрестовская». Немного передвинули сроки сдачи «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушары» – на 2018 год. Ещё через два года планируют закончить работу над новыми станциями Калининско-Красносельской линии. К этому же времени собираются сдать «Шкиперскую», «Морской фасад», «Театральную» и «Большой проспект».



Важно, что ожидаемые многими жителями «Парашютная», «Академгородок», «Парголово», «Осиновая Роща» не планируют заканчивать в ближайшие 32 года.



Лучше бы эти планы «развития» метро не обнародовали бы, а держали в строжайшем секрете. Уже все смирились с тем, что Петербург конкретно в транспортном отношении мало приспособлен для жизни.

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