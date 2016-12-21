В следующем году сигареты могут подорожать почти в два раза – СМИ

СМИ стало известно о том, что цена на сигареты в России может резко возрасти. Как сообщается, стоимость одной пачки поднимется почти вдвое.

На данный момент средняя цена на сигареты составляет примерно девяносто рублей за пачку. Однако уже в следующем году стоимость одной пачки может резко увеличиться. Не исключено, что любителям вредной привычки придется платить в среднем до двухсот двадцати рублей за одну пачку. Это связано с ростом акцизов на табачную продукцию, сообщает rbc.ru.

На сегодняшний день минимальная ставка налога составляет 1680 рублей за тысячу сигарет. Не исключено, что в 2017-м размер налога может подняться до 2123 рублей.