Путин может получить Нобелевскую премию за борьбу с терроризмом

Не исключено, что президент России может в скором времени получить Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру официально предложил глава французского "Центра политических и международных отношений".

Фабьен Боссар считает, что Владимир Путин достоин высокой награды. Он отметил, что президент РФ выступает с мирными инициативами и предпринимает миротворческие усилия, которые требуют высокой оценки. Также он отметил, что российский лидер является единственным, кто ведет реальную борьбу с терроризмом, сообщает vesti.ru.

Фабьен Боссар также напомнил о том, как Барак Обама удостоился премии. Он отметил, что высокую награду вручили американскому лидеру, когда военные США еще были в Ираке.