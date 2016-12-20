Тело убитого российского посла доставили в Москву

Как стало известно, тело российского посла доставили на Родину. Спецборт уже приземлился в аэропорту Внуково.

Сообщается, что данным рейсом прилетела также супруга погибшего Андрея Карлова. Ее сопровождают психолог и врач МЧС России. Также ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров планировал лично встретить авиалайнер, который доставит тело убитого посла, сообщает ТАСС.

Напомним, что преступник застрелил Андрея Карлова во время открытия фотовыставки в Анкаре. Это произошло в тот момент, когда российский посол выступал с речью. Как оказалось, нападавший был полицейским. Перед тем, как преступника убили, он успел ранить трех человек.