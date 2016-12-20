Россиян предупреждают о «заражениях» смартфонов новым опасным вирусом

Специалисты предупредили о вирусе, жертвой которого стало уже свыше шестнадцати тысяч человек. Вредоносная программа «заражает» гаджеты, которые работают на базе Android.

Как сообщается, вирус, который носит название Faketoken, проникает под видом различных игр и программ при их установке. После этого начинает постоянно всплывать окно с требованием предоставить права администратора. Часто люди устают от этого и соглашаются.

В итоге вирус блокирует экран и зашифровывает данные, а владельцу гаджета предлагается заплатить за разблокировку. Помимо этого вредоносная программа способна перехватывать логины и пароли к системам интернет-банкинга, сообщает rg.ru.

Чтобы избежать «заражения» подобным вирусом, рекомендуется пользоваться только проверенными ресурсами в Сети.