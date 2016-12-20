Житель Тюмени разместил пост в соцсетях и угодил в тюрьму

Как стало известно, суд приговорил блогера из Тюмени к тюремному сроку за пост в соцсетях. Алексею Кунгурову предстоит провести в колонии-поселении два с половиной года.

Как сообщается, блогера обвинили в «публичном оправдании терроризма». Он раскритиковал в соцсетях действия российских военных на территории Сирии, сообщает rbc.ru.

Также стало известно, что во время следствия подозреваемый находился сначала под подпиской о невыезде, а затем был заключен под стражу.

Помимо этого сообщается, что адвокаты осужденного не согласны с приговором. Они намерены его обжаловать в самое ближайшее время.