При возведении Керченского моста нашли клад

Во время археологических раскопок на месте строительства Керченского моста обнаружили настоящий клад, а также древнее захоронение знати.

Как рассказал начальник отдела памятников археологии администрации Краснодарского края, специалистам удалось найти тайник, в котором хранились пиастры.

Георгий Давыденко также отметил, что были обнаружены гидротехнические сооружения догреческого периода. Это стало полной неожиданностью для экспертов. Ведь ранее считалось, что такие сооружения стали возводить лишь после прихода греков, сообщает ТАСС.

Также отмечается, что при раскопках был найден античный некрополь. В нем обнаружили захоронения знати.