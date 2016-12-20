Снегурочка-трансвестит обнаружилась в Волгограде
20 декабря 2016, 17:30 [«АН-онлайн», А. Кукеева ]
Фигура юноши в кокетливом наряде Снегурочки была обнаружена волгоградцами на площади Чекистов в Ворошиловском районе.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», до появления мужского манекена в новогодней композиции была вполне нормальная и симпатичная Снегурочка. Помимо снежной девушки, площадь украшали Дед Мороз и повозка с подарками, запряжённая оленями.
Однако неизвестные вандалы изувечили лицо Снегурочки, да так сильно, что её пришлось направить на реставрацию. Дабы не нарушать целостность сказочного ансамбля, работники МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» решили подменить спутницу Дедушки спутником. А чтобы волгоградцы не сразу заметили подмену, юношу одели в женские облачения.
Остаётся надеяться, что Снегурочка-трансвестит простоит недолго и уступит место законной волшебнице, перестав смущать своим присутствием и волгоградцев и Деда Мороза.
по сообщению портала "СОЦИНФОРМБЮРО" 19.12.16