Тверские сенаторы встретились с Уполномоченным по правам человека

Члены Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин провели рабочую встречу с вновь избранным в регионе Уполномоченным по правам человека Надеждой Егоровой.

Встреча дала возможность определить приоритеты совместной деятельности тверских сенаторов и регионального омбудсмена. В ходе разговора были обозначены наиболее актуальные вопросы защиты прав и свобод граждан на территории Тверской области. Это вопросы функционирования жилищно-коммунального комплекса, медицинского обслуживания, денежного довольствия военнослужащих срочной службы и ряд других.

— Надежда Александровна Егорова очень опытный, авторитетный руководитель,— сказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин.— Мы вместе работали в двух созывах. Надежда Егорова была председателем комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, который рассматривал наибольшее среди других комитетов количество вопросов, выносимых на пленарные заседания. Это при её непосредственном участии депутаты разрабатывали и принимали закон об Уполномоченном по правам человека в Тверской области и формировали институт Уполномоченного. Решение об избрании Надежды Егоровой на должность омбудсмена поддержано губернатором Игорем Руденей.

Андрей Епишин также особо отметил, что бóльшая часть вопросов, обсуждавшихся во время встречи, касалась федерального законодательства:

— Уверен, что мы сможем конструктивно работать над решением этих проблем, потому что мы говорим на одном языке и хорошо понимаем друг друга. Совместно с представителями Тверской области в Федеральном Собрании и Государственной Думе будем рассматривать в приоритетном порядке и выносить на обсуждение на самом высоком уровне вопросы, которые ставят перед нами граждане по защите своих прав,— подчеркнул сенатор.

Опытом своей работы поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, который два пятилетних срока был Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

— Главный опыт состоит в том, что депутату значительно легче стать омбудсменом, потому что депутатская работа включает в себя встречи с избирателями, заботу об их проблемах, разбирательство в делах, которые решаются не в судебном порядке, поэтому я думаю, что вы быстро войдёте в курс дела,— отметил в разговоре Владимир Лукин.

Сенатор обратил внимание на две негативные крайности, которые могут повредить работе Уполномоченного. Во-первых, это полное его подчинение мнению руководителей, на которых жалуются граждане:

— Это значит, что Уполномоченный воспринимается гражданами как человек, к которому незачем обращаться. Хороший Уполномоченный должен обладать определённой степенью независимости, иметь свою собственную позицию и уметь эту свою позицию отстаивать в интересах граждан. В деле защиты прав человека очень важна репутация омбудсмена.

Другая крайность, ведущая к неудаче — это когда Уполномоченный вместо отстаивания интересов граждан начинает заниматься популизмом.

— То, что нам сегодня удалось обсудить, для меня очень полезно,— подвела итог встречи Надежда Егорова.— С одной стороны, действительно, нужно быть очень настойчивой, чтобы вопросы, которые поднимаются населением, были решены. Но, с другой стороны, конечно, не хотелось бы, чтобы возникали конфликты и непонимание. Поэтому главное для меня сейчас научиться так выстраивать отношения с государственными и муниципальными властями, чтобы должностные лица правильно реагировали на те вопросы, которые поднимает Уполномоченный по правам человека.

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