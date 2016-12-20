Нешуточный скандал разгорелся вокруг нового туристического логотипа Крыма, презентация которого состоялась недавно. Как сообщается, разработчики использовали при подготовке брендбука чужие снимки без разрешения их авторов.

Брендбук является своего рода «паспортом» логотипа. В нем описывается концепция бренда, способы и правила использования его элементов, целевая аудитория и т.д. Для визуализации применяются иллюстрации, которые как раз и стали предметом скандала.

Возмущенные авторы снимков написали о произошедшем в соцсетях. Они не понимают, почему им не только не заплатили за фото, но даже не попросили разрешения на их использование, сообщает «АН-Крым».

По словам крымского фотографа Сергея Анашкевича, ему позвонили разработчики проекта. Они объяснили, что взяли иллюстрации из Интернета, а спешка не позволила им отыскать их авторов. Также по словам фотографа, его попросили не поднимать шум и присоединиться к благой цели популяризации Крыма.

При этом Анашкевич отмечает, что сами разработчики трудились далеко не за идею. Они получили за свою работу миллион рублей.









Фото: "АН"-Крым"