Президент РФ подписал бюджет на 2017-2019 годы

Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на следующий год, а также на плановый период в 2018 и 2019 годах. Ранее данный документ одобрили Госдума и Совет Федерации.

Как сообщается, в бюджете уже заложен дефицит. Однако планируется, что он будет сокращаться на протяжении трех лет.

Особую роль в бюджете отвели социальным гарантиям. Речь идет в частности о профилактических мерах, направленных на борьбу с ВИЧ и гепатитом. Отдельно заложены средства на воплощение в жизнь программы «Доступная среда», а также поддержку инвалидов, сообщает ТАСС.

Также в бюджете предусмотрены средства для поддержки таких регионов, как Крым, Севастополь и Чечня. Планируется оказать помощь сфере АПК, а также малому бизнесу.