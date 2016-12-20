В столице Среднего Урала строят очередной элемент ЕкАД
20 декабря 2016, 14:50 [ «АН-Екатеринбург» ]
Строители приступили к возведению транспортной развязки на пересечении ЕКАД и 2-й Новосибирской в Екатеринбурге, сообщают в департаменте информационной политики губернатора, строительство объекта будет идти до 2022 года, из региональной казны планируется направить почти 1,4 млрд рублей.
Строительство развязки разделено на три этапа. На первом этапе запланированы работы по возведению земляного полотна. Это позволит к июлю 2017 года построить участок автодороги протяженностью почти 2,7 километра. Стоимость работ – 165,7 млн рублей.
Второй этап – строительство двух раздельных путепроводов, являющихся частью будущей транспортной развязки. Стоимость работ – 310,9 млн рублей. Третий этап – строительство улицы 2-я Новосибирская и съездов с транспортной развязки. Стоимость работ – 913,9 миллиона рублей. К 2022 году планируется строительство улицы протяженностью 1,3 километра, и восьми съездов с транспортной развязки общей продолжительностью более 3,6 километра.