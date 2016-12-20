Цены на авиабилеты по РФ упали в среднем на 10%

Во вторник, 20 декабря, министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе выступления на заседании франции "Единая Россия" заявил, что в 2016 году цена авиабилетов по стране в среднем снизилась на 10-11 процентов.

Более того, Соколов подчеркнул, что если годовая инфляция достигнет отметки 6 процентов, то реальная стоимость билетов упадет практически на 15 процентов.

Согласно данным Росавиации, за десять месяцев уходящего года российские авиакомпании снизили объем пассажирских авиаперевозок на 6,8 процентов, что составило 75,35 млн человек. Уточняется, однако, что перевозки людей на внутренних линиях подскочили почти на 6 процентов - до 48,1 млн человек, хотя на международных они упали почти на четверть - до 27,27 млн человек, передает ТАСС.