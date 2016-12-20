Копейский МУП: ликвидировать и забыть

Великий Франклин Делано Рузвельт не считал государственное вмешательство в экономику лишь временным средством, пригодным при чрезвычайных обстоятельствах, как то заметил американский историк Артур Шлезингер, советник Эдлая Стивенсона и Джона Кеннеди, трижды лауреат Пулитцеровской премии.



Пятого декабря 2016 года, копейские депутаты проголосовали за нового главу копейского городского муниципального округа Валерия Устинова. И уже, через три дня, после официального вступления на должность мэра Копейска, Валерий Алексеевич, оказался в центре грандиозного скандала. 14 декабря, состоялось поистине историческое собрание кредиторов муниципального унитарного предприятия (МУП) «Горводоканал-Копейск», являющегося единственным предприятием, которое осуществляет услуги по водоснабжению и водоотведению в городе спутнике Челябинска…



Провинция – это не местность, а состояние ума



На собрании, в присутствии вновь избранного главы города, было принято решение прекратить деятельность этого МУП, а все водоснабжение города доверить ООО «Водосбыт «Центральный» - компании аффилированной с мажоритарным кредитором, соответственно, передав ему в аренду, все имущество ликвидированного муниципального предприятия.



И все это было сделано участниками собрания лишь в целях «защиты имущественных интересов» основного кредитора МУП. Этот кредитор — ЗАО «УК „Горводоканал“» с количеством голосов более 54,45%, (генеральный директор, экс-депутат городского собрания Николай Сединкин), и ООО «Копейские очистные сооружения» (ликвидатор все тот же Николай Сединкин).









Николай Сединкин



В тот же день конкурсный управляющий МУП «Горводоканал-Копейск» Олег Артемьев, незамедлительно проинформировал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, что «фактически было принято решение прекратить водоснабжение и водоотведение всего Копейского городского округа, и передать имущество города Копейска без проведения торгов организации аффилированной к ЗАО «УК «Горводоканал» - ООО «Водосбыт Центральный» (Доля ЗАО УК «Горводоканал» - 17,38%, Доля Сединкина Н.А. – 27,54%, доля Завражной Т.А.(так же представляющей ЗАО «УК «Горводоканал» – 27,54%...»).



Региональные СМИ немедленно отреагировали, и опубликовали информацию о возможном прекращении водоснабжения города Копейска.



Бесплатных завтраков не бывает



Вполне очевидно, что основанием создания МУП «Горводоканал-Копейск» в свое время была необходимость осуществления жизнеобеспечения шахтерского города – решение вполне определенных задач, от которых зависит благополучие всех или значительной части горожан, вне зависимости от их социального положения.



Состояние необычайно разветвленной, и при этом чрезвычайно изношенной системы водоснабжения и водоотведения Копейска, и его поселков, вполне очевидно предполагало, необходимость осуществления дотируемых видов деятельности, и ведения, в общем, то достаточно убыточного производства, с целью проведения значительного объема постоянных работ по капитальному ремонту дефектного оборудования.



Убыточность производства МУП, при наличии заинтересованности в нем со стороны муниципалитета, компенсировалась регулярными "дотациями", и являлась относительной, поскольку нехватка коммерческой прибыли в этой ситуации частично покрывалась за счет бюджетных вливаний

При этом в качестве преимущества унитарного предприятия можно было выделить то, что имущество оставалось муниципальной собственности, руководитель МУПа назначался, и полностью контролировался муниципалитетом. Унитарные предприятия вполне можно было назвать представителями власти в бизнесе.



На начало прошлого года почти половина действующих муниципальных предприятий Южного Урала вполне естественно являлась убыточными. Были и такие, которые работали с прибылью, но она была крайне незначительной - в пределах нескольких тысяч рублей.

Соответственно губернатор Борис Дубровский дал задание разработать Программу повышения эффективности МУПов перед главами городов и районов региона.



Для исправления ситуации было решено создать эффективно действующую балансовую комиссию. В некоторых территориях такого органа вообще не было, и нет, а в других проверки проходили слишком редко. Кроме того, в Минимуществе призвали местных глав ускорить кампанию по приватизации явно убыточных предприятии. Приватизация должна была быть проведена и в МУП «Горводоканал-Копейск».



Федеральное законодательство четко регламентирует процесс приватизации муниципальных унитарных предприятий. На первом этапе копейский МУП должен был быть акционирован. Владельцем акций стал бы копейский городской муниципалитет. Второй этап – предполагал продажу акций на специализированном аукционе. Продавать ценные бумаги должен был брокер, который выиграл бы конкурс. Главный принцип для копейского муниципалитета при проведении приватизации МУП «Горводоканал-Копейск» - выручить максимум денежных средств от продажи этих акции. И суммы, которые могли поступить в тощий муниципальный бюджет, были бы достаточно значительными.









Валерий Устинов



Разделим нашу бедность поровну



В связи с этим хочется напомнить, что в 2005 году были опубликованы критерии оценки деятельности губернаторов, разработанные администрацией Президента. Всего таких критериев получилось тридцать. Но особый интерес, конечно, представляли два: «Темп изменения объема поступления доходов от использования имущества, находящегося в собственности региона» и «Темп изменения доли убыточных государственных унитарных предприятий, находящихся в собственности региона». Губернаторы прочитали и приняли к сведению…

Однако это не остановило рост числа предприятий. Если в 2004 году в нашей области было 218 областных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, то в 2005 – 325, в 2006 – 504, в 2007 – 498, в 2008 – 477!



По данным Министерства экономического развития на 1 января 2009 года общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения и оперативного управления составила 31,3 млрд. рублей. Это притом, что стоимость имущества с учетом государственной казны Челябинской области составляла всего 40,8 млрд. рублей.



В далеком 2008-кризисном году, по итогам финансово-хозяйственной деятельности областными государственными унитарными предприятиями было перечислено всего 23,1 млн. рублей при плане 20 млн. рублей. Если эту сумму, мы бы разделили на все ГУПы региона, то на каждое предприятие пришлось бы всего около 300 тысяч рублей.



Тогда мы еще искренне надеялись, что в недалеком будущем деятельность областных государственных унитарных предприятий станет полностью открытой для общественности и специалистов. Что в СМИ будут публиковаться рейтинги ГУПов, МУПов, и бюджетных организаций по объемам производимой продукции, прибыли и финансовой устойчивости…