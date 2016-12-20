Калининградские депутаты проголосовали за повышение тарифов для населения
20 декабря 2016, 12:50 [ «АН-онлайн» ]
Депутаты городского Совета Калининграда поддержали решение о повышении тарифа на водоотведение на 50%.
В пятницу, 16 декабря, на заседании горсовета народные избранники проголосовали за увеличение платы.Теперь с 1 июля стоимость тарифа вместо 12,98 рублей составит 19,49 рубля.
"За любую инфраструктуру нужно платить. На содержание очистных в год необходимо 480 млн рублей. Повышение тарифа позволит хотя бы выйти в ноль предприятию", — считает председатель горсовета Андрей Кропоткин. По его словам, средний тариф на Северо-Западе составляет 23-25 рублей. Кропоткин добавил, что в других муниципалитетах Калининградской области плата ещё выше. «Потребление на человека — примерно 5 кубометров. Если раньше платили около 40 рублей за водоотведение, то теперь 95 рублей. Это чтобы просто спасти предприятие», — сказал Кропоткин.
Отметим, что в июле 2016 года из-за ввода в строй очистных сооружений тариф на водоотведение уже увеличивался на 56% — 7,49 до 11,68 рубля.
по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД" 16.12.16