Башкирии нужны хосписы и социальное жильё

Такую точку зрения высказал на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов. Ещё одна проблема, о которой он рассказал – это невыплата зарплаты.



- На начало ноября в России объем задолженности по выплате заработной платы составляет 3,7 млрд, а в Башкирии около 4 млн рублей, - сказал он. - Это данные статистики, а в реальности задолженность превышает эту сумму в разы, так как в поле зрения статистики не попадают субъекты малого и среднего бизнеса. Всего в этом году его аппарат рассмотрел более 5 тысяч обращений. "На первом месте нарушения трудовых прав, за ними следуют нарушения жилищных прав", - отметил Р. Каюмов.



Ещё одна проблема, которая волнует жителей республики – обеспечение нуждающихся социальным жильём. "Несмотря на всю остроту этого вопроса, в районах очень мало строится такого жилья, - пояснил он. - 90 тыс. человек у нас стоят в очереди на получение социального жилья, а ежегодно обеспечивается им только 3% нуждающихся".



Много обращений в связи с расселением из ветхого жилья, очень часто в этой связи люди жалуются, что их выселяют из центра на окраину населённого пункта.



Кроме того, в регионе до сих пор отсутствуют хосписы. Правда, и в России их мало. Менее ста, хотя нужна тысяча. По мнению омбудсмена Башкирии, нужны медучреждения для безнадежных больных. Где им требуется организовать не только условия, облегчающие физические страдания, но и оказывать психологическую поддержку.



- Я говорил, и буду говорить о необходимости создания в нашей республике хосписов для пациентов в последней терминальной стадии онкологического заболевания, - сказал Р. Каюмов. - Если паллиативная медицина активно развивается, то решение вопроса по созданию хосписов оставляет желать лучшего.





по сообщению портала "УФА.РУ" 15.12.16