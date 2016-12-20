Глава Пенсионного фонда рассказал, как вырастут пенсии в следующем году
20 декабря 2016, 13:05 [ «АН-онлайн» ]
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал, как вырастут пенсии россиян в следующем году. Так, среднегодовой размер пенсии в 2017 году поднимется до 13 657 рублей, что составит 159,9% от прожиточного минимума пенсионера.
С 1 февраля увеличатся на уровень инфляции предыдущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров – на 5,8%. На эти цели будет выделено на 66,8 млрд больше, чем в 2016 году – 452,5 млрд рублей.
Для тех, кто будет оформлять пенсию в следующем году, пенсионный бал составит 78,58 рубля (сейчас 74,27 руб.).
Социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров подрастут на 2,6% и составят в среднем 8 803 рубля.
Небольшое финансовое дополнение в виде 5 тысяч рублей (единовременная выплата, причитающаяся вместо индексации за 2016 год) все категории пенсионеров, включая военных, получат в январе.
В ПФР подчеркивают, что в нашей стране нет стариков, живущих за чертой бедности. Тем, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума, производится социальная доплата на региональном уровне.