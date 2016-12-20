Депутат украинского парламента назвал героем убийцу российского посла

Убийца российского посла в Турции Андрея Карлова совершил геройский поступок, рискуя жизнью, считает депутат Верховной Рады Владимир Парасюк – бывший командир одной из «сотен самообороны» Майдана.

Как он пояснил эту мысль у себя на странице в Facebook, если человек готов идти на крайние меры ради цели и правды даже ценой собственной жизни, то он герой. Пост сопровождается снимком Мевлюта Мерта Алтынташа с пистолетом в руках, после того как тот расстрелял в спину российского представителя. По сообщениям некоторых СМИ, он объявил это местью за Алеппо.

Как известно, убийство безоговорочно осудили власти не только России, но также Турции, США и Евросоюза. В тот же день, вчера произошел, предположительно, теракт в Германии: грузовик врезался в толпу на ярмарке, в результате чего погибли девять и ранено 50 человек. Ранее аналогичный наезд произошел во Франции. Однако этих убийц депутат Парасюк почему-то не назвал героем.