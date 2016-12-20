Челябинцам бесплатно привезут елочку домой

Челябинск присоединился к масштабной акции по бесплатной доставке новогодних елочек. В прошлом году она имела огромную популярность в Москве, Питере и Казани, а в этом оду охватит уже 16 городов!









Акция пройдет 24 декабря с 11 до 15 часов. Зайдите на своем смартфоне в опцию UberELKA, укажите свой адрес и водитель позвонит вам, чтобы вы спустились вниз и забрали свою пушистую красавицу.

Кроме того, в рамках этой акции вы сможете помочь устроить праздник подопечным благотворительных фондов. Надо всего лишь зайти на сайт (http://dobro.mail.ru/) и оказать поддержку одному из благотворительных проектов.