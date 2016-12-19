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В Крыму определили, кто самый вежливый

19 декабря 2016, 20:00 [ «АН-Крым» ]

В Крыму определили, кто самый вежливый
globallookpress.com

В Крыму в рамках мероприятий по улучшению туристического сервиса прошел необычный конкурс, который определил самого вежливого водителя, гида, самый вежливый отель и санаторий. Голосовали сами туристы.

В этом конкурсе победила вежливость и еще 7 номинантов по различным критериям из семидесяти претендентов, передает ТАСС. Победителей конкурса "Вежливый Крым" наградили 19 декабря в Симферополе.

Лучшим водителем стал Андрей Митрофанов (поселок Черноморское). Андрей 20 лет за рулем, из них семь лет он возит туристов по различным маршрутам. Первенство Митрофанов заслужил, прежде всего, своим чувством юмора.

Крымские туристы определили по критерию «самый вежливый» не только водителя, но и гида, ресторан, санаторий, туркомпанию и ресторан. Конкурс проводится по инициативе крымских властей.

Ожидается, что в 2016 году Крым посетит рекордное количество гостей – более 6 миллионов.

 

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