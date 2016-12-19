Министры финансов и связи получили награды из рук Медведева

В понедельник, 19 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев вручил работникам федеральных органов исполнительной власти награды.

В частности, благодарность получили министр финансов Антон Силуанов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, статс-секретарь - замминистра энергетики Юрий Сентюрин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, а также директор коммерческой дирекции "Первого канала" Петр Шепин.

Как сообщает сегодня ТАСС, Орден Почета Медведев вручил замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимиру Григорьеву и первому замминистра промышленности и торговли Глебу Никитину. Медалью "За заслуги перед Отечеством" первой степени была удостоена глава управления ФАС Леся Давыдова.







