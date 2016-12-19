Прокуратура Свердловской области намерена судиться с Куйвашевым
19 декабря 2016, 15:57 [ «АН-онлайн» ]
Прокуратура Свердловской области намерена судиться с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
В заявлении говорится, что прокуратура Свердловской области намерена обратиться в суд для признания незаконным временного регламента правительства региона. Ведомство считает, что документ позволяет губернатору Евгению Куйвашеву превышать свои полномочия. В частности, прокуратура выявила нарушения законодательства во временном регламенте правительства - в основном документе, определяющем порядок работы правительства региона.
По словам областного прокурора Сергея Охлопкова, указ № 713 о введении временного регламента не соответствует уставу из-за превышения полномочий губернатора. Прокуратура получили отказ на удовлетворение протеста, поэтому будет подано исковое заявление в суд о признании регламента незаконным.
Ранее, 26 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял отставку председателя правительства Дениса Паслера. Куйвашев предложил кандидатуры на ключевые посты в Свердловском правительстве.
Напомним, Свердловская область сократит расходы бюджета за счет оптимизации структуры правительства.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 19.12.16