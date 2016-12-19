На российской границе встретились Дед Мороз и Йоулупукки

Санта Клаус, которого в Финляндии называют Йоулупукки, и Дед Мороз сошлись на пограничном переходе «Брусничное» (российско-финская граница) по старой традиции накануне католического Рождества и Нового года.

«Новогодние деды» всегда встречаются в декабре, но в 2016-м их встреча состоялась в день Николы Зимнего (день смерти Николая Чудотворца). Это один из самых значимых христианских праздников зимнего периода, сообщает ТАСС.

Если российский Дед Мороз появился как таковой в 1930-х годах, то Йоуллопукки (дословно - «рождественский козел») известен финнам еще со времен Средневековья. И если российский «дедушка» начинает сезон поздравлений 18 ноября (День рождения Деда Мороза), то Санта (Йоулупукки) отправится вокруг Земли 23 декабря.

И в Финляндии, и в России Новый год и Рождество – крупнейший бизнес и встреча «новогодних дедов» - прежде всего самопиар. Кстати, Дед Мороз России получил уже порядка 3 миллионов писем с пожеланиями.