В Новокубанске осудили медиков за «смертельный» укол трехлетнему малышу

В городе Новокубанске Краснодарского края закончилось рассмотрение судебного дела в отношении врача и медсестры центральной районной больницы.

Как выяснило следствие, врач назначила трехлетнему мальчику, поступившему в отделение педиатрии с бронхитом, антибиотик. Однако она не указала, каким раствором его разбавлять. Когда ребенку стало хуже, медсестра сделала укол. При этом лекарство она разбавила раствором по своему усмотрению. Из-за этого у малыша случился анафилактический шок.

Ребенку не смогли сразу же оказать должную помощь, так как в больнице не было отделения реанимации. Когда же малыша доставили на «скорой» к реаниматологам, они уже не смогли помочь. Мальчик умер, сообщает kuban.kp.ru.

Одного из медиков приговорили к двум годам ограничения свободы, второго – к двум с половиной. При этом они свою вину не признали.