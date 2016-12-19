Медведев высказался о торговле суррогатным алкоголем

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о незаконном обороте суррогатного алкоголя в стране.

По мнению главы правительства РФ, это полное безобразие, которое следует срочно прекратить. Медведев подчеркнул, что оборот алкоголесодержащих жидкостей превратился в бизнес, который направлен на вытеснение продаж нормальных спиртных напитков в стране, передает ТАСС.

Премьер заметил, что нередко медицинские препараты переливают в довольно крупные емкости и продают через автоматы. Тех, кто реализует подобную продукцию таким образом, надо привлекать к ответственности.