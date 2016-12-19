Украинцев, объявленных в федеральный розыск, задержали на границе в Крыму

В Крыму задержали двух граждан Украины. Как сообщается, мужчины были объявлены в федеральный розыск. По всей видимости, чтобы избежать наказания, они подались в бега.

На обоих подозреваемых защелкнули наручники, когда те пытались перейти границу на разных пропускных пунктах. Один из задержанных в возрасте тридцати лет подозревается в совершении двойного убийства. Теперь мужчине вряд ли удастся уйти от наказания. По закону ему грозит пожизненное заключение под стражу, сообщает ria.ru.

Второй задержанный на год моложе. Он уже был осужден за угон машины. Однако обвиняемый решил избежать отбывания наказания и подался в бега.