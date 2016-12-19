Город славы русских моряков Севастополь - настоящий бренд

Создатели брендбука "Я.Крым" отметили невероятную важность Севастополя не только для полуострова, но и для всей страны.

Отмечается, что город славы русских моряков является настоящим явлением. Разработчики бренда Крыма даже дали ему слоган "Легендарный Севастополь" и подчеркнули, что этот город должен продолжать активно развивать исторический, патриотический и событийный туризм.

Кроме того, власти Севастополя могут принимать паломников, а также давать возможность любителям заниматься яхтенным спортом, передают "Аргументы недели - Крым".