«Профессия – мишень»

Вчера, 15 декабря, был День памяти погибших журналистов. В СМИ об этом почти не вспоминали. 5-й канал подготовил репортаж о дагестанских журналистах, в котором прозвучали вот такие слова председателя Союза журналистов Дагестана Али Камалова: «Каждое убийство корреспондента – это выстрел в общество».

А это мнение Магди Камалова, директора издательства ОАО «Свобода слова» газета «Черновик»: «Те, кто недоволен статьей или материалом, позволяют себе не вести диалог, а сразу убивать или калечить…». Было предложено в честь погибших журналистов возвести монумент от народа, ради которого журналисты работали и рисковали жизнью, которые отдали жизнь за правду.









Вспомните, как искалечили Мишу Бекетова...

Вспомните выступление редактора газеты «Советская Калмыкия сегодня» Ларисы Юдиной на Конгрессе журналистов в 1997 году: «Если мы сами себя не будем защищать, мы никогда ничего не добьемся. В конце концов, для чего же нам Союз? Проводить фестивали свободной прессы? А что делать сегодня несвободной? Придавленной, полузадушенной? Нас травят только потому, что вы все молчите. Это вы позволяете с нами так обращаться. Да, я понимаю, что в стране то с одной, то с другой газетой что-нибудь происходит. Появляются гневные слова в докладах. Но этого мало! Мы должны стоять друг за друга!» Она так и не дождалась поддержки. Через год после этого обращения Ларису зверски убили. Прошло 20 лет, но по-прежнему актуальны её слова.

Как-то один из читателей газеты «Моё побережье», прочитав о том, в каких условиях приходится выпускать газету - опубликованный список совершенных против редактора правонарушений, пришел в редакцию и сказал: «Так этим отморозкам теперь остается вас только убить…»

В таких условиях я выпускаю газету на территории безнаказанности:

-2004 год путем поджога сожжены мой дом, автомобиль, компьютерное оборудование редакции и тираж газеты.

-2004 год неизвестными поджигалась стена помещения, где разместилась редакция после пожара.

-2005 год в День печати 13 января ночью совершено нападение на мою съемную квартиру (перепилили замки, выломали дверные косяки…).

-2005 год со здания, где размещалась редакция, похищена вывеска редакции «Моё побережье»

-2006 год официальный письменный отказ из районной администрации в предоставлении какой-либо информации, мотивированный тем, что администрация Ванинского района не является органом, обслуживающим частную газету (глава района Б.Мусянович)

-2006 год в торговые точки отдано устное распоряжение из администрации Ванинского района не принимать газету «Моё побережье» к распространению.

- 2007 год совершена попытка сбить меня автомобилем (теперь у меня 2-я группа инвалидности).

-2007 год по иску главы администрации Ванинского района Б.Мусяновича суд выселяет редакцию «Моё побережье» из предоставленного ранее помещения, несмотря на то, что весь трудовой коллектив редакции – люди с ограниченными физическими возможностями. В комнате, где размещалась редакция, сделали кабинет чиновницы службы социальной защиты.

-2007 год зам.прокурора Ванинской районной прокуратуры Е.Лапшина не единожды приходит в редакцию и требует показать наличие писем читателей, которые опубликованы в газете

- 2008 год расторгли со мной договор на радио «Восток России» (где подрабатывала, как собкор по Ванинскому району) после выступления о цензуре в Хабаровском крае.

-2008 год неизвестными выпущен фальшивый тираж газеты «Моё побережье» с клеветническими публикациями

-2009 год незаконное проникновение в редакцию охранника помещения, в котором редакция арендовала комнату, установлено, что пользовался редакционным компьютером

-2010 год поступают оскорбления и угрозы по телефону (личность звонившего установлена ФСБ - 30-летний сын двух бывших работников районной администрации, подчиненных бывшего главы района Б.Мусяновича)

-2011 год капитан порта Ванино Н.Татаринов обвинил меня в шпионаже после выхода моего репортажа о том, как легко в порту попасть даже на судно с повышенным уровнем гамма-излучения пришедшего из Японии, несмотря на то, что только что в Ванино прошли контртеррористические учения (я прошла на это судно).

- 2012 год умышленно поврежден тираж газеты «Моё побережье», с двух газетных полос которого в типографии «исчезают» выходные данные одного из кандидатов (этот кандидат Б.Мусянович) во время предвыборной кампании. Весь тираж пришлось уничтожить и заказать новый. Сам Мусянович уже дважды проиграл у нас выборы главы, зато теперь делает карьеру в правительстве Хабаровского края.

-2012 год начальник Ванинского ОМВД А.В. Мухин отказывает в информации и требует покинуть его кабинет, выкрикивая при этом: «Здесь вам не проходной двор, не больничка, не администрация и не ваша редакция, а режимная территория…»

-2014 год после обращения к президенту РФ на пресс-конференции против меня организована информационная травля в краевой прессе, выходят заказные публикации. Отказ краевой газеты «Тихоокеанская звезда» в публикации моего материала. Отказ отдела «К» УМВД Хабаровского края и прокуратуры Хабаровского края в оперативно-розыскных мероприятиях по установлению неизвестных, порочащих на сайтах в интернете мои честь и достоинство, отказ в возбуждении уголовного дела.

-2014-2016 годы на сайтах в Хабаровском крае свободно гуляет информация, в виде комментариев и мнениев анонимов, направленная на меня, как дискриминация человека с ограниченными физическими возможностями. Выходят издевательские фотомонтажи, звучат оскорбления, но правоохранительные органы не видят в этом ничего, что нарушало бы закон…

Здесь указаны ещё не все правонарушения. Все не раскрыты. В Хабаровском крае процветает безнаказанность.

Татьяна Седых,

редактор газеты «Моё побережье»

п. Ванино Хабаровский край.

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