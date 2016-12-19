Что ждет петербуржцев в 2017 году

«Выборы прошли – наступило время грабить горожан». Похоже, фраза депутата городского ЗакСа Максима Резника может стать крылатой. Народный избранник произнес ее после того, как услышал недавнее выступление губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в Мариинском дворце. Градоначальник объявил, что в 2017 году поездка на общественном транспорте (автобусе, трамвае или троллейбусе) будет стоить 40 рублей, а жетон метро - 45. Получается, что проезд в общественном транспорте подорожает сразу на 10 рублей. Рекорд! Увы, со знаком минус... Но Георгий Сергеевич не отчаивается, он уверен:



– Петербуржцам по плечу!



Коммуналка - куда уж дороже? А есть куда! Цены на коммунальные услуги в 2017 году пойдут в рост. Во всей стране, а в Петербурге особенно. Тарифы на коммуналку в Северной столице увеличатся на 6 процентов. Больше только в Москве – там на 7 процентов! Ну вот – не удалось опередить столицу...



Подорожание традиционно произойдет с начала второго полугодия, то есть с 1 июля.



Стоимость бензина будет зависеть от цен на нефть. Чем она дороже, тем крепче рубль, тем дешевле топливо. Предугадать, сколько будет стоить бензин в 2017 году, крайне сложно. Но, как утверждают некоторые эксперты, можно. Например, министр энергетики РФ Александр Новак прогнозирует, что цена топлива может вырасти на один рубль за литр.



В 2017 году пить и курить петербуржцам придется меньше. Не только из-за заботы о своем здоровье, но и из-за повышения цен на алкоголь и табак. Если подорожание горячительных напитков россияне практически не заметят, то курильщики могут прийти в ужас. Планируется, что одна пачка сигарет подорожает в среднем на 15-20 рублей. Покурили? И хватит!



В новом году ожидается повышение цен на продовольственные товары, в том числе на основную корзину продуктов питания. Речь идет о мясных продуктах, хлебе, крупах, муке... Причем стоимость хлеба, как считают в городской Ассоциации хлебопеков, может успеть вырасти еще в 2016 году из-за подорожания стоимости издержек производства. Впрочем, ненамного – всего на 5 процентов. А вот молоко в 2017 году может взлететь в цене сразу на 10 процентов. Одна из причин – уменьшение спроса на молочную продукцию.



Обустройство дома в 2017 году будет стоить дороже, чем в 2016-ом. Компании, торгующие бытовой техникой, заявили об ее предстоящем подорожании на 5-7 процентов. Продавцы, во многом зависящие от импорта, будут вынуждены сделать это из-за курса рубля, который по-прежнему остается слабым.



Рост цен коснется не только стиральных машин и кухонных комбайнов, но и телевизоров, смартфонов и ноутбуков.



А вот мнение Депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского:



- Рост цен – печальная история. Наивно думать, что этот процесс закономерен и неизбежен: мол, экономический кризис, поэтому приходится повышать. Мы сталкиваемся с этим каждый год! Ответственность лежит на правительстве – не только федеральном, но и городском. Наша власть вкладывает астрономические суммы в некоторые сомнительные проекты: вспомните, сколько длится эпопея со строительством стадиона на Крестовском острове! А людям помогать не хочет... Разумнее расходовать деньги на то, чтобы снизить темпы роста тарифов, а не в пустоту. В условиях кризиса это азы экономики, но чиновники, к большому сожалению, почему-то этого не понимают.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня