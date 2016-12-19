Аудиторы Счетной палаты РФ проверили, как расходуются средства со стороны организаций, которые осуществляют обязательное медицинское страхование россиян. Как оказалось, компании направляли деньги совсем не на лечение больных.

Эксперты выяснили, что страховщики «потеряли» свыше тридцати миллиардов рублей. Эти деньги они направили не на медицинские услуги населению страны, а на свои нужды. В частности компании взяли более двадцати пяти миллиардов за свою работу. Эту сумму они начислили в качестве процента за ведение дел больных по ОМС.

Чуть более половины миллиарда компании забрали как бонусы и премии за экономию целевых средств, а также за показатели успешной работы, сообщает vedomosti.ru.

Почти четыре с половиной миллиарда были взысканы страховщиками в виде штрафов. Данные деньги компании изъяли у медицинских организаций за нарушения, которые те совершили. Почти половина из оплошностей, в которых уличили медиков, касалась заполнения документации. В частности, речь идет об орфографических ошибках и непонятном почерке.