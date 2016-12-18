К 2035 году в крупных городах не останется мест на кладбищах - прогноз ученых

За всю историю существования человечества на Земле скончались более 100,8 млрд людей. Ежегодно число умерших увеличивается на 0,8%. Погребение такого количества трупов является проблемой для мегаполисов и в целом для планеты.

Исследователи подсчитали, что к 2035 году в таких крупных городах как Лондон и Нью-Йорк не останется мест на кладбищах, поэтому они рекомендуют использовать более экономичные способы захоронения. Помимо кремации, в некоторых крупных американских городах предлагают строить специальные небоскребы для погребальных целей. Они помогут сократить земельные участки, выделяемые для кладбищ. Приверженцам христианской традиции, согласно которой покойников хоронят в деревянных гробах, для захоронения умерших предлагаются специальные биогробы, способствующие ускоренному гниению.

Просмотрев выпуск TED-Ed, доходчиво можно представить, что происходит с телом человека после кончины, какие виды погребения существуют и могут ли на самом деле закончиться места на кладбищах.





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