Новый словарь русского языка, переизданный к 2020 году, может пополниться новыми словами, часто употребляемыми россиянами не только в социальных сетях, но и в солидных публицистических текстах последнего десятилетия.

Среди группы таких неологизмов специалисты выделяют «мимими» (междометие, выражающее крайнее умиление, которое произносит пушистый зверек из мультфильма «Мадагаскар», в речи может использоваться в качестве прилагательного «миленький» и даже существительного, выражающего нежные чувства), «няшный» (аналогичное значение), «трампыч», «псакинг», «меркелить» (производные от собственных имен иностранных политиков), «вейпер» (человек, курящий электронные сигареты), тырнет (жаргонизм, образованный от слов тыкать и интернет) и ряд других.

По информации агентства «Москва», в Академический толковый словарь русского языка войдут слова, появившихся в языке в начале ХХI века: «селфи», «социальная сеть», «форум», «чат» и прочие.



