Дмитрий Медведев рассказал про свой новогодний стол

Глава кабинета министров России в интервью программе «Итоги недели» рассказал, чем будет украшать «премьерский стол» на Новый год. Медведев заявил, что на его столе будет и рыба, и мясо, и овощи.

Премьер особо отметил главный критерий в отборе новогодних продуктов: они должны быть российского производства, передает НТВ. Продукты при этом должны быть не только отечественными, но и произведенными на предприятиях, что созданы в последние несколько лет.

Так глава российского кабмина продемонстрирует сам себе положительные последствия политики импортозамещения. Медведев считает, что Россия смогла подготовить альтернативу зарубежным деликатесам.